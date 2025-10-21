Resumen: Bernie Moreno confía que en menos de un año todo cambiará, pues "Colombia solo tienen a un líder imbécil al mando en este momento"

¿Gustavo Petro y su familia serían incluidos en la Lista Clinton? Esto dice el senador republicano Bernie Moreno

Minuto30.com .- La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos ha escalado a un punto crítico con una seria amenaza que proviene de la administración de Donald Trump. El republicano Bernie Moreno, una voz cercana al presidente, ha asegurado que el equipo de Trump estaría planeando imponer sanciones personales contra el presidente Gustavo Petro y su entorno.

El centro de la polémica es una grave acusación: los presuntos vínculos del mandatario colombiano con carteles de drogas. Moreno sostuvo que la administración Trump tiene la intención de avanzar con estas acciones debido a investigaciones en curso sobre el supuesto apoyo de carteles del narcotráfico que habrían facilitado el ascenso del actual jefe de Estado colombiano.

La amenaza fue emitida directamente en una entrevista con la cadena Fox News, encendiendo las alarmas en Bogotá. «Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación», afirmó Moreno.

Las sanciones implicarían la inclusión de figuras clave en la temida ‘Lista Ofac’, tambien llama «Lista Clinton». La medida no solo afectaría al presidente Gustavo Petro, sino que se abarcaría a su «familia extendida» y a colaboradores directos, según detalló el senador republicano, lo que congelaría sus activos y prohibiría transacciones con entidades estadounidenses.

Moreno enmarcó esta acción dentro de la denominada ‘Doctrina Trump’m que se basa en que «las Américas serán liberadas de las drogas ilegales mortales, de los cárteles que las trafican y de los políticos corruptos que permiten esta actividad y se benefician de ella», sentenció el republicano, quien ya ha tenido roces previos con el mandatario colombiano.

Esto fue lo que dijo @berniemoreno en Fox News ayer sobre la lista OFAC, o mejor conocida como la Lista Clinton, en relación con el presidente colombiano y sus allegados. ¿Abrirán un proceso formal para agregarlos en la lista? ¿Qué opinan? pic.twitter.com/i6iWpSY6T5 — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) October 21, 2025

El republicano no ocultó su desdén por el actual gobierno de Colombia; Moreno puntualizó que «en Colombia la gente apoya a Estados Unidos y Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Solo tienen a un líder imbécil al mando en este momento».

Moreno manifestó su confianza en que la situación diplomática se normalizará pronto: «hay elecciones el próximo año, y creo que eso va a ser muy diferente, y nuestra relación con Colombia volverá a encarrilarse una vez que este tipo se haya ido», indicó.

La escalada de estas declaraciones marca el punto de mayor tensión reciente entre ambos países, llevando las disputas políticas al terreno de las investigaciones federales y las posibles sanciones económicas, un escenario que podría redefinir completamente la cooperación bilateral en materia de seguridad y lucha antidrogas.

Aquí más Noticias de Política