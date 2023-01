in

Una de las hijas del presidente Gustavo Petro, Andrea, a quien pocas veces se le ve en relación con las actividades de su padre, confesó, desde Francia, cuáles son los males que afectan a su padre.

La primogénita se refirió a las pesadas jornadas de su padre, de quien dijo que duerme poco, en promedio dos horas al día, no descansa, no tiene vacaciones y cuenta con poco tiempo para sí mismo.

Andrea relató un poco de la intimidad de su padre y de las razones por las que muchas veces, o llega tarde o no llega a reuniones. De acuerdo con lo que sabe desde la distancia, muchas de las ausencias son por temas de salud.

“¿Cómo pretenden que una persona no se enferme si duerme poco? No tiene vacaciones, no tiene tiempo para él, siempre vive de reunión en reunión […] Vive trabajando, vive en medio del estrés”, indicó.

Desde Francia, la hija del mandatario señaló que aunque el mandatario nacional está relativamente bien de salud, el presidente permanece en constante revisiones médicas por problemas de Colesterol, una situación médica sobre la que el mandatario no ha hablado.

Andrea regañó a Nicolás

Sobre la reciente polémica creada por la foto de Nicolás Petro con Musa Abraham Besaile, también habló. Para ella, a su hermano, con quien admitió tener una fría relación, le faltó madurez política y cometió un error de principiante.

Claramente a la hermana de Nicolás tampoco le gustó que él se codeara con el hijo de Musa Besaile, ex senador condenado por actos de corrupción.

Más noticias de Política