Petro y el silencio tras elecciones en Venezuela: no se ha pronunciado para reconocer o no el triunfo de Maduro

Resumen: El presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre las elecciones en Venezuela, por lo que el país no sabe si apoya el posible fraude. El silencio del mandatario comienza a generar inconformismo en Colombia, pues sectores políticos están pidiendo una postura clara de si Petro apoya o no lo que sería el mayor fraude electoral en el vecino país, pues algunos consideran que el presente venezolano podría ser el futuro cercano de Colombia, si el actual presidente apoya a Maduro.