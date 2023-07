Petro no llegó a encuentro con bancada del Pacto Histórico que busca rearmar la coalición

in

La bancada del Pacto Histórico, busca recomponer la coalición de gobierno con miras a la nueva legislatura, y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, dio algunos detalles de la estrategia.

Más que una coalición, somos un equipo que sigue firme y comprometido en la defensa del proyecto de cambio y el gobierno del presidente @petrogustavo Nos reencontramos como bancada del @PactoCol Cámara, celebramos la labor ejemplar de @DavidRacero al frente de la corporación, y… pic.twitter.com/n0LHVu8jel — Gabo Becerra Yañez ️ (@BecerraGabo) July 14, 2023

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Sobre la Reforma Laboral, dijo que están contemplando aceptar modificaciones, pero no iniciarán desde cero:

“Hoy nos informa la ministra que la reforma laboral no se radicará el 20 de julio, sino que va a esperar un par de semanas adicionales con unos ajustes que se están haciendo, no partiendo de cero. Por más que algunos pretendan que esto es borrón y cuenta nueva, no. Durante el semestre pasado hubo grandes avances en la construcción de las ponencias retroalimentado con los congresistas, así que se parte hasta de donde alcanzamos a construir, pero sin lugar a dudas unos ajustes que hay que hacer”, manifestó Racero.

El presidente de la Cámara anunció que la reforma a los servicios públicos será presentada en agosto y que ha pedido a la Ministra de Educación que considere los plazos para Ley 30 de Educación Superior, pues el 20 de julio es demasiado pronto.

Sobre la ausencia de Petro en la reunión, Racero dijo: “Ahí estuvo el ministro Velasco, que es el interlocutor con el Congreso, con las bancadas, con el Pacto y el director del Dapre, Carlos Ramón. Se nos informa lastimosamente que el presidente está un poco indispuesto, pero la madurez que tiene esta bancada, el Pacto Histórico, es que justamente tiene esta interlocución con el Gobierno, con los ministros, que era lo importante”.

Además manifestó que la mayoría de la bancada de gobierno respalda a Inti Asprilla para dirigir el Senado y a Andrés Calle para la presidencia de la Cámara.

Un importante diálogo con el Representante a la Cámara del Partido Liberal @AndresCalleA Desde partidos diferentes se construye la agenda de cambio que requiere el país. pic.twitter.com/VQavAaDnwW — David Racero (@DavidRacero) July 12, 2023

Para más noticias de política.