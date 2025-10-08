Vandalos en Medellín, en protesta "Pro-Hamas" atacaron restaurantes e incluso a quienes acompañaban la protesta

Resumen: La intervención se dio para proteger a "niños que estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos" cuando los manifestantes llegaron a "generar miedo"

«Petro quiere volver a incendiar a Colombia»: Fico por la violenta protesta «Pro-Hamás» en Medellín

Minuto30.com .- La intervención de las autoridades en una marcha en El Poblado que derivó en actos de vandalismo generó una fuerte reacción del alcalde Fico Gutiérrez y el Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, quienes unificaron su discurso contra la violencia.

El alcalde Fico Gutiérrez fue enfático en su cuenta de X: “Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo”. La intervención se dio para proteger a «niños que estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos» cuando los manifestantes llegaron a «generar miedo».

Fico y Manuel Villa Responden a Marcha Pro-Hamás: «Esto no es protesta, es vandalismo»

El alcalde aseguró que la razón de ser de la institucionalidad es actuar «cuando agreden a los ciudadanos», lamentando que “algunos de nuestros gestores fueron agredidos” en medio de las riñas.

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, ordenó la intervención y el uso diferenciado de la fuerza tras los actos de violencia en la Avenida de El Poblado, advirtiendo a los manifestantes.

Villa Mejía lanzó una clara amenaza: “Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad”.

Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad.

A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que… pic.twitter.com/dCDY2S078s — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Ambos líderes coincidieron en señalar un tinte político y desestabilizador en la protesta. Fico Gutiérrez elevó el tono al asegurar: “Petro quiere volver a incendiar a Colombia”.

El Secretario de Seguridad complementó la idea al afirmar que los manifestantes “Generan terror y cometen delitos” y “Quieren incendiar a Colombia”, dejando claro que “Medellín no lo va a permitir”. La postura de la Alcaldía es firme: “Aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de los derechos de quienes no hacen parte de la protesta violenta”.