«Petro quiere volver a incendiar a Colombia»: Fico por la violenta protesta «Pro-Hamás» en Medellín

Minuto30.com .- La intervención de las autoridades en una marcha en El Poblado que derivó en actos de vandalismo generó una fuerte reacción del alcalde Fico Gutiérrez y el Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, quienes unificaron su discurso contra la violencia.
El alcalde Fico Gutiérrez fue enfático en su cuenta de X: “Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo”. La intervención se dio para proteger a «niños que estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos» cuando los manifestantes llegaron a «generar miedo».
Fico y Manuel Villa Responden a Marcha Pro-Hamás: «Esto no es protesta, es vandalismo»
El alcalde aseguró que la razón de ser de la institucionalidad es actuar «cuando agreden a los ciudadanos», lamentando que “algunos de nuestros gestores fueron agredidos” en medio de las riñas.
Por su parte, el Secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, ordenó la intervención y el uso diferenciado de la fuerza tras los actos de violencia en la Avenida de El Poblado, advirtiendo a los manifestantes.
Villa Mejía lanzó una clara amenaza: “Que no se equivoquen quienes creen que en Medellín van a desafiar la autoridad, el orden y la legalidad”.
Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo, en ese momento intervinimos como autoridad.
A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que…
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025
Ambos líderes coincidieron en señalar un tinte político y desestabilizador en la protesta. Fico Gutiérrez elevó el tono al asegurar: “Petro quiere volver a incendiar a Colombia”.
El Secretario de Seguridad complementó la idea al afirmar que los manifestantes “Generan terror y cometen delitos” y “Quieren incendiar a Colombia”, dejando claro que “Medellín no lo va a permitir”. La postura de la Alcaldía es firme: “Aquí la fuerza pública debe cumplir su deber legal y constitucional de protección de los derechos de quienes no hacen parte de la protesta violenta”.
Hasta el momento transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy, pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza.
Que no se equivoquen quienes…
— Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 8, 2025