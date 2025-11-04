Petro publica video del momento del asesinato de Jaime Esteban en Bogotá y pide «un favor»

Resumen: El crimen ha generado una profunda conmoción en la capital, especialmente en la comunidad universitaria

Minuto30.com .- El presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente y emotivo a la ciudadanía, solicitando información que conduzca a la captura de los responsables del homicidio del joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá. El mandatario expresó: «Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Esteban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades».

Brutal golpiza

La víctima fatal fue identificada como Jaime Esteban Moreno, un joven de tan solo 20 años de edad y estudiante de la prestigiosa Universidad de los Andes. El trágico suceso ocurrió en la madrugada del pasado 31 de octubre, cuando Moreno fue atacado y recibió una brutal golpiza que, lamentablemente, le causó la muerte.

El crimen ha generado una profunda conmoción en la capital, especialmente en la comunidad universitaria y entre los familiares y amigos de Moreno, quienes han exigido justicia y celeridad en la investigación. El hecho subraya la creciente preocupación por los altos índices de violencia y la inseguridad en la capital del país.

El llamado directo del Presidente Petro busca movilizar la colaboración ciudadana, reconociendo la importancia de la información que puedan aportar testigos o personas que tengan conocimiento de los pormenores del ataque. La colaboración es vista por las autoridades como una herramienta fundamental para acelerar la identificación y judicialización de los agresores.

Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades pic.twitter.com/AJNhJ2JEpK — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Investigaciones en Curso

Aunque el Presidente no proporcionó detalles sobre el avance de las pesquisas, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación se encuentran adelantando la investigación correspondiente para establecer los móviles del crimen y la identidad de quienes propinaron la golpiza a Moreno. Se espera el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios en la zona donde ocurrieron los hechos.

La publicación del Presidente, en un caso de alta sensibilidad, no solo funge como un pedido de información, sino también como una garantía de que el Estado está comprometido con encontrar la verdad y hacer justicia por el asesinato del joven estudiante. La comunidad continúa a la espera de un resultado pronto que brinde tranquilidad a la familia de Jaime Esteban Moreno.