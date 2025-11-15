Petro se pronuncia sobre menores muertos en bombardeos en Guaviare: «muertes en combate»

Resumen: El presidente Gustavo Petro defiende sus 12 órdenes de bombardeo y asegura que su prioridad es neutralizar mandos. Confirma la liberación de 2.411 niños del conflicto y se pronuncia sobre el riesgo de menores en combate.

Minuto30.com .- El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el alto riesgo de la muerte de menores en operaciones militares, señalando que «en la medida que el porcentaje de menores en reclutamiento forzado sea alto, sí puede ocurrir muerte de menores en combate. La declaración se da en el contexto de las recientes operaciones contra grupos armados.

Petro afirmó que, en las 12 acciones de bombardeo ordenadas durante su gobierno, ha solicitado el «máximo de inteligencia» para evitar la muerte de menores. Recalcó que estos operativos se han centrado en «neutralizar mandos de los grupos del narco».

Liberación y Objetivo de Paz

El presidente reiteró que su «ofrecimiento de paz buscaba antes que nada liberar menores de la guerra». Señaló que, a la fecha, su gobierno ha logrado liberar a 2.411 niños del conflicto armado, un esfuerzo que, según el mandatario, ha tenido éxito por «diferentes motivos».

Bombardeos en Guaviare

Refiriéndose a operaciones recientes, como la ocurrida en las selvas del Guaviare, Petro defendió la estrategia militar. Explicó que en zonas remotas, «muy lejos de cualquier sitio poblado y con escasa inteligencia», su prioridad fue «preservar, antes que nada, vidas de soldados expuestos a una acción ofensiva letal».

Trino de Petro sobre bombardeos donde murieron menores

