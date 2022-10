[VIDEO] Petro contó la razón sobre por qué Francia Márquez, no lo acompaña a encuentros con el pueblo

El presidente Gustavo Petro consiguió muchos de los votos gracias a Francia Márquez, lideresa que muchos colombianos admiran y respetan, llevándolos a ser la dupla indicada que la mayoría de votantes este año, consideraron la mejor para conseguir un cambio positivo en Colombia.

Por esta razón, muchos colombianos desean verlos juntos como presidente y vicepresidenta en los encuentros que han tenido como el pueblo, pero, lastimosamente no ha sido así, siempre están por separado, y esto, ha sido foco de críticas, directamente hacia Petro.

Ante la inconformidad de muchas personas que desean verlos juntos, el presidente se dispuso a explicar la razón por la que su vicepresidenta y mano derecha, Francia Márquez no lo acompaña a las reuniones, encuentros y demás.

“¿Por qué no está Francia aquí?… Porque hay un decreto estúpido o no tan estúpido, que dice que donde esté el presidente no puede estar la vicepresidenta, porque los pueden matar a los dos. Entonces es un papayazo. Eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está” … Explica el presidente Gustavo Petro

Además de esto, el primer mandatario hace énfasis en que entiende que es un riesgo que puede hacer que la vicepresidenta vaya evaporando en su liderazgo y poder, siendo consciente que eso no fue lo que le propusieron al pueblo, pero, que es un riesgo que deben asumir, porque no lo fijaron ellos.

