Petro por fin confirmó que no irá a la posesión de Maduro, pero aseguró que no romperá relaciones

Resumen: El presidente Gustavo Petro confirmó que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de la captura ilegal del activista Carlos Correa, defensor de derechos humanos en ese país. A pesar de su ausencia, Petro aclaró que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela y que no intervendrá en sus asuntos internos sin invitación.