¿En serio? Petro pide a los colombianos sin documentos en EEUU que dejen sus trabajos y regresen a Colombia

Minuto30.com .- Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha lanzado una propuesta que podría ser calificada como la más desconectada de la realidad en tiempos recientes. A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario instó a los colombianos sin documentos en Estados Unidos a abandonar sus trabajos y regresar al país. Según Petro, «la riqueza la produce solo el pueblo trabajador», como si esa lógica se aplicara tan fácilmente a la difícil situación de millones de colombianos en el extranjero, muchos de los cuales buscan un futuro mejor en medio de las complicaciones sociales y económicas de su país.

Pero lo más curioso de todo esto es la solución que propone: el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ofrecerá créditos productivos a los migrantes retornados que se inscriban en sus programas. ¿En serio, presidente? ¿Créditos productivos? Para un pueblo que enfrenta una inflación galopante, falta de oportunidades laborales y un entorno económico que no da tregua, ¿de verdad cree que un crédito es la respuesta mágica para todos aquellos que han luchado por años para sobrevivir fuera del país?

Quizá el presidente Petro, en su intento por ser el salvador de la patria, se olvida de un pequeño detalle: la realidad de los migrantes colombianos en Estados Unidos no es tan simple. Muchos de ellos han construido una vida, trabajando en empleos que la mayoría de los colombianos no están dispuestos a aceptar, pero lo hacen para enviar remesas y apoyar a sus familias. ¿Ahora simplemente tienen que dejarlo todo y regresar a un país que, lamentablemente, no les ofrece mayores certezas?

Tal vez sería más efectivo si el gobierno colombiano pusiera sus esfuerzos en mejorar las condiciones dentro del país, en lugar de poner más presión a quienes ya están luchando por sobrevivir. Si el presidente realmente quiere construir «riqueza social», que empiece por generar un entorno en Colombia que sea atractivo para aquellos que quieren quedarse, en lugar de pensar que solo con un mensaje cargado de buenas intenciones se resolverán los problemas.

Hay que sumar además «otro detallito», que muchos de los que se fueron del país en los últimos años, fue precisamente por la llegada de Petro al poder.