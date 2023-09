El presidente Petro negó diagnóstico sobre el síndrome de Asperger tras declaración de su hermano

in

En la tarde de este lunes (4 de septiembre) el presidente Gustavo Petro se refirió a las versiones de su hermano, Juan Francisco Petro, sobre un posible diagnóstico del síndrome de Asperger.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro escribió: “Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger”, dijo el mandatario.

Petro explicó que es imposible haber recibido el supuesto diagnóstico cuando era niño.

«Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños por que esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenia 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica», dijo Gustavo Petro.

Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnósticado ese síndrome cuando eramos niños por que… https://t.co/vQyNHDLtY1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2023

El hermano del jefe de Estado se refirió a ese trastorno de comportamiento en una entrevista con Los Informantes. “Cuando éramos jóvenes éramos muy divertidos, cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y él nos dijo que teníamos el síndrome ese de autismo… el Asperger”, dijo inicialmente Juan Fernando Petro en el programa de Caracol Televisión.

