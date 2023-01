in

El presidente de la República Gustavo Petro a su paso por Chile, lloró en momentos en que daba su discurso en el Palacio de la Moneda de Chile, ante el mandatario de ese país, Gabriel Boric, ministros y otras personalidades.

Durante sus palabras, el mandatario colombiano asoció la muerte de Salvador Allende, el martes 11 de septiembre de 1973 durante un violento golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet, a la decisión de armarse.

“Cuando aquí entraron disparando (Palacio de la Moneda) y acabaron con el primer presidente de izquierdas elegido popularmente en América del Sur en su historia, yo decidí la toma de las armas. No había más. No respetaban el voto popular. No conocía esto”, dijo el mandatario.

Petro explicó a su audiencia, que en absoluto silencio lo escuchaba y veía conmovido, que “ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía; la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven”,aseguró el presidente Gustavo Petro al tiempo que su voz se quebraba.

“Ahí se fue una adolescencia y una juventud, no la mía, la de millones de latinoamericanos, mi generación joven”, aseguró el presidente Gustavo Petro al tiempo que su voz se quebraba.

En su emotivo discurso fue más allá, el mandatario hizo un juramento. “El juramento de un gran pacto democrático para América Latina, que se perpetúe en las generaciones”, dijo, al tiempo que no soportó la emoción que el recuerdo le provocaba.

Para terminar el presidente tuvo que hacer un receso de varios segundos, tomó aire y remató “que se perpetúen las generaciones de Cien años de soledad”, haciendo referencia a la obra magna del nobel de paz, Gabriel García Márquez.

Sobre las razones de su llanto, el mandatario señaló que el sitio donde se realizó el encuentro con su colega de Chile, y escenario donde fue asesinado el primer presidente de izquierda de América del Sur, Salvador Allende, hace 50 años, “tiene cierta fuerza energética en el lugar”.

Tras este inusual acto, su colega Gabriel Boric, se acercó y se abrazó con Gustavo Petro, mientras el auditorio aplaudía al mandatario colombiano.

Más noticias de Política