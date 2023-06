Presidente Petro llama a trabajar en unidad desde la diferencia

El trabajo mancomunado de las Fuerzas Militares y las Comunidades indígenas, que permitió el rescate de los cuatro menores indígenas sobrevivientes a un accidente aéreo en las selvas de la Amazonia, que permanecieron 40 días perdidos en la manigua, debe servir de ejemplo para que los colombianos trabajen unidos en medio de la diferencia buscando el bien común.

Así lo señaló el presidente Gustavo Petro, al imponer la cruz de Boyacá en Grado Comendador y Gran Caballero, a los miembros de las fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea, al igual que a representantes de las comunidades indígenas del Caquetá, Putumayo, Amazonas y Guaviare, que participaron en la búsqueda y el rescate de los menores sobrevivientes.

“El mensaje de la madre selva al regresar a los niños indígenas es que Colombia debe dar inicio a una nueva fase de entendimiento nacional, el operativo de rescate que trajo de regreso a los niños ha reconstruido un puente entre el Estado y las comunidades indígenas, demostrando que la combinación de saberes con un mismo propósito da buenos resultados, el resultado de la vida”, dijo el Primer Mandatario.

Petro en un mensaje a todos los colombianos, insistió en la necesidad de trabajar desde la diferencia, como lo hicieron los militares con sus satélites y la tecnología y los indígenas con su yagé y sus saberes ancestrales, para que desde la unidad se trabaje por la defensa de la vida, la naturaleza y el bienestar de todo el país.

“Esto significa que nos entendamos como Nación sin ningún tipo de exclusiones con un objetivo común, buscar y preservar la vida, para que las nuevas generaciones no se nos vayan en barcos y aviones porque no quieren pisar este, el país de la belleza y no encuentran espacios de dignidad aquí, el éxito no son las condecoraciones, el mejor premio es la preservación de la vida”, puntualizó el presidente Petro.

Además de la imposición de condecoraciones a los humanos, el Presidente y su Ministro de Defensa condecoraron a la madre de ‘Wilson’ el canino que rastreo y ubicó a los menores rescatados, que aún sigue perdido en la selva.

