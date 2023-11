Petro llama a consultas a embajadora en Israel por «la masacre del pueblo palestino»

in

Bogotá, 31 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este martes a consultas a la embajadora en Israel, Margarita Manjarrez, por "la masacre del pueblo palestino" que dice estar cometiendo ese país.

"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", expresó el mandatario en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

La decisión del presidente colombiano fue anunciada minutos después de que su homólogo chileno, Gabriel Boric, hiciera lo mismo y de que el Gobierno de Bolivia rompiera relaciones diplomáticas con Israel a raíz de lo que ese país considera una "agresiva y desproporcionada ofensiva militar" contra la población de la Franja de Gaza.

Desde que se desató la guerra, Petro y el Gobierno de Israel y la comunidad judía internacional han tenido agrias discusiones que llevaron al mandatario colombiano a amenazar con suspender las relaciones con el Estado hebreo.

La controversia comenzó por la postura de Petro, que ha condenado los bombardeos de Israel a Gaza, comparando incluso esas acciones con las de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero sin repudiar el terrorismo del brazo armado de Hamás, que el pasado 7 de octubre dejó más de 1.400 israelíes muertos y dio origen a la nueva guerra.

En los bombardeos que Israel lleva a cabo sobre Gaza desde el pasado día 7, han muerto 8.500 personas y más de 21.000 personas han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, mientras que en el lado israelí se han registrado 1.400 muertos y más de 5.400 heridos.

Por: EFE