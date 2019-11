Petro le respondió a Fico: “Tiene razón: Yo no me he desmovilizado”

El exalcalde de Bogotá y senador de la República Gustavo Petro tuvo a bien responderle al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez por declaraciones que realizó sobre la influencia en el paro nacional.

Al respecto, Gutiérrez había expresado que: “Petro parece como si no se hubiera desmovilizado y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales”. Todo ello refiriéndose al pasado del excandidato presidencial cuando hizo parte de la guerrilla del M19.

La declaración levantó todo tipo de reacciones a favor y en contra. Sin embargo, ahora llegó la respuesta del excandidato presidencial.

A través de Twitter, Petro dijo: “El alcalde de Medellín tiene razón: Yo no me he desmovilizado, sigo movilizado en las calles y en mi corazón, en las calles camina mi cuerpo, en mi corazón camina la misma rebeldía y la misma lucha por tener un país justo socialmente y en paz”.