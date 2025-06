Petro le pidió a Laura Sarabia eliminar requisitos de idiomas para embajadores colombianos

Resumen: Petro solicitó ordenar requisitos de idiomas para embajadores tras anulación judicial de nombramientos de Benedetti y Reyes por no dominar inglés.

El presidente Gustavo Petro realizó una solicitud controversial a la canciller Laura Sarabia durante el consejo de ministros del pasado martes 17 de junio: la eliminación de los requisitos de dominio de idiomas extranjeros para el nombramiento de embajadores colombianos.

El mandatario justificó su decisión argumentando que “cualquier hijo de obrero puede ser embajador” y que estos requisitos representan un “vaciamiento de poder” de la presidencia en materia de relaciones internacionales.

La decisión presidencial se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO, al determinar que no cumplía con el requisito de dominio del idioma inglés, además de no presentar la certificación correspondiente de su título de posgrado.

“Ya le pedí a la canciller, no por Benedetti porque no necesita eso, sino por el presidente, que quite todos los requisitos para ser embajador en Colombia porque están violando la norma constitucional que dice que el presidente es el jefe de las relaciones internacionales”, manifestó.

De manera similar, Guillermo Reyes, exministro de Transporte, perdió su cargo como embajador en Suecia por no acreditar el manejo del inglés, requisito considerado fundamental para el desempeño diplomático en Estocolmo.

Lea también: ¡Atención! Dos mujeres fueron judicializadas por porte ilegal de armas y explosivos

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia había cuestionado previamente estos nombramientos, señalando la falta de experiencia profesional relacionada con las funciones diplomáticas y el incumplimiento de los requisitos idiomáticos establecidos en el Manual Específico de Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La medida ha generado debate sobre la preparación técnica necesaria para representar al país en el exterior, especialmente en un contexto donde la diplomacia multilateral requiere competencias lingüísticas específicas para una comunicación efectiva.

Los críticos internacionalista argumentan que eliminar estos requisitos podría afectar la capacidad de Colombia para participar eficazmente en foros internacionales, donde el dominio de idiomas como el inglés es fundamental para las negociaciones y el establecimiento de relaciones bilaterales.

Más noticias de Colombia