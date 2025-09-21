Petro pide a México ayuda para encontrar a B King y Regio Clownn, cantantes colombianos desaparecidos

Regio Clownn y B King en México, antes de la presentación del día 15 de septiembre

Resumen: El presidente Gustavo Petro le pide ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para encontrar a los cantantes colombianos Bayron Sánchez, conocido como B King, y a Jorge Herrera, que desaparecieron en Sonora.

Minuto30.com .- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le solicitó a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, ayuda para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez, conocido como B King, y a su compañero Jorge Herrera, Regio Clownn. Los dos jóvenes desaparecieron un día después de un concierto en el estado de Sonora.

A través de su cuenta de X, Petro especuló que la desaparición podría ser obra de «las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente» y de «el consumo desaforado de drogas en los EEUU». El mandatario colombiano también se refirió a la «falta de amor de su sociedad decadente» como una de las causas de la violencia.

Petro concluyó su mensaje con la esperanza de que los dos países puedan unirse «en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios».

B King desapareció en México

Reportan sus familiares que B-King se comunicó con ellos por última vez el martes 16 de septiembre desde Polanco, en Ciudad de México, informando que iba para el gimnasio. Se conoció que vestía camiseta negra, pantalón y tenis blancos.

Sánchez al momento de su desaparición se encontraba con Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clownn, de quien hasta el momento tampoco hay rastro.

Dicen influencers que ambos artistas se encontraban en Smarfit de Mazarid, en Polanco, México y habrían desaparecido aproximadamente a las 4 de la tarde.

Último post publicado por B King

