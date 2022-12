Petro aseguró que el ICBF «está cometiendo un grave error» al entregar bienestarina

in

El presidente Gustavo Petro solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que no compre más bienestarina para la alimentación de los niños en Colombia.

Desde el departamento de Bolívar, Petro habló sobre la alimentación de los menores de edad, pidió no entregar más bienestarina. Aseguró que los productos importados han generado más hambre en el país.

“Cuando el ICBF entrega bienestarina está cometiendo un grave error, porque la bienestarina es productos importados al por mayor y la reparten a los niños, eso donde no se la roban. Pues no, para que lograr que los niños estén nutridos lo que se tiene que lograr es que el territorio produzca la comida suficiente y no importarla y la bienestarina debe costarnos un ojo de la cara cuando el territorio debería dar esa alimentación”, dijo el mandatario.

Al lanzar el programa de Ollas Comunitarias para los damnificados por la ola invernal en tres corregimientos del municipio de Magangué, Bolívar, el Presidente Gustavo Petro anunció que el siguiente paso de la lucha contra el hambre, que desarrolla el Gobierno del Cambio, será la puesta en marcha de un nuevo plan, a largo plazo, mediante la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos a bajo precio.

