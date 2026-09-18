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    «Petro, el falso ambientalista, fortaleció a los bandidos para que acabaran con el medio ambiente»: Juan Espinal sobre condiciones del Bajo Cauca

    El senador paisa reveló dos videos en los que se ve la lastimosa condición del Bajo Cauca antioqueño

    Publicado por: SoloDuque

    «Petro, el falso ambientalista, fortaleció a los bandidos para que acabaran con el medio ambiente»: Juan Espinal sobre condiciones del Bajo Cauca

    Resumen: El senador Juan Espinal expuso a través de videos las graves afectaciones ambientales provocadas por la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño

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    Minuto30.com .- El senador Juan Espinal expuso a través de videos las graves afectaciones ambientales provocadas por la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. En su denuncia, el congresista responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro, calificándolo de «falso ambientalista» y acusándolo de permitir el fortalecimiento de grupos criminales que destruyen los ecosistemas para lucrarse con la explotación de recursos.

    mineria ilegal en bajo cauca

    Desde la región afectada, Espinal trazó una hoja de ruta para enfrentar la crisis minera y separar a los trabajadores tradicionales de las estructuras armadas:

    Ofensiva institucional: Exige al Gobierno Nacional combatir con decisión la extracción ilegal de minerales mediante un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación.

    Censo y control estricto: Propone un proceso de identificación riguroso para impedir que los delincuentes se camuflen bajo la fachada de la minería tradicional y continúen financiando la violencia.

    Garantías y formalización: Pide acompañamiento estatal para los pequeños y medianos mineros que buscan transitar hacia la legalidad, así como seguridad física y jurídica para las empresas que ya operan de manera responsable en el territorio.

    El congresista cerró su pronunciamiento marcando una postura definitiva sobre el modelo económico y de seguridad que requiere la región: «Formalización sí. Minería legal sí. Ilegalidad y criminalidad, no».

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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