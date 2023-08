Petro dice que la Fiscalía colombiana dejó escapar a culpables de corrupción de Odebrecht

in

Bogotá, 17 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, culpó este jueves a la Fiscalía de dejar escapar a Brasil a los culpables de la corrupción de la compañía Odebrecht, involucrada en un caso de irregularidades para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, que une al centro del país con el Caribe.

"No fue porque se escaparon a tiempo, fue porque la misma Fiscalía les permitió irse y sabían que si se iban a Brasil no había unos acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento", expresó el mandatario durante el primer Congreso Internacional Lucha Contra la Corrupción y la Recuperación de sus Activos en Bogotá.

Agregó: "Ya después ya para qué, ya no eran extraditables, podían fácilmente no pagar los requerimientos de la Justicia colombiana y sobre todo no se necesitaba que hablaran".

Las declaraciones de Petro llegan en un momento en el que el caso se reactivó luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al conglomerado bancario Grupo Aval "de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)".

Ese conglomerado, cuyo propietario es Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II.

Por esa razón el Grupo Aval acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de "enjuiciamiento diferido" por lo cual pagará 20 millones de dólares.

NUEVAS IMPUTACIONES

La Fiscalía anunció este jueves que imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en el contrato de la Ruta del Sol II.

Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI "intervinieron en la suscripción de seis otrosíes (adendas) de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista".

Estos otrosíes habrían generado un "impacto negativo", por el no cobro de multas, descuentos y otras irregularidades, por valor de más de 160.000 millones de pesos (unos 38,6 millones de dólares).

Entre esta segunda ronda de imputaciones, que serán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, se encuentran extranjeros como Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015; el presidente de la concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracuti, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Junior y Luis Batista, entre otros.

La Fiscalía ya ha imputado por los coletazos de Odebrecht en Colombia a ministros y otras personas, entre ellas el excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga y también a su hijo David Zuluaga.

Por: EFE