El Gobierno del Cambio presentó en la COP28 el ‘Portafolio de liderazgo para la acción climática y la transición socioecológica de Colombia’, con oportunidades de inversión por más de USD 34 billones, que representan el 2,5% del PIB del país.

Este portafolio le permitirá al país restaurar más de 750 mil hectáreas de bosque, reducir en un 30% su vulnerabilidad ante fenómenos de inundación o sequía y reducir hasta 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2026.

A través de la inversión público privada, el portafolio es una oportunidad para aportar a las soluciones climáticas y al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París.

Se requiere una inversión de cerca de 4 billones de dólares para el desarrollo de iniciativas comunitarias de turismo de naturaleza, en las que se priorice la participación de las mujeres y el ecoturismo étnico como forma de preservación del ambiente.

Se requiere una inversión de 3.5 billones de dólares para transformar sectores productivos como la ganadería, procesos industriales intensivos en consumo energético y reducir la ineficiencia energética en el consumo.

También se busca consolidar nuevos sectores como la biodiversidad, en donde se destacan esfuerzos como pasar de núcleos de deforestación a núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad, una oportunidad para detener la deforestación y realizar un manejo sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémicos.

Se requiere una inversión 8 billones de dólares y busca que 753 mil hectáreas del país estén restauradas para 2026.

Lo anterior como estrategia fundamental para frenar la deforestación y generar oportunidades de conectividad económica y social para las comunidades, que permitan al país fortalecer su ordenamiento territorial, protegiendo el agua como recurso común y derecho humano fundamental.

Se requiere una inversión de 14.5 billones de dólares para lograr la descarbonización de la generación de energía, con el fin de diversificar la matriz energética y promover el despliegue de energías renovables, impulsando las tecnologías para aumentar la resiliencia energética y de los ecosistemas, para desarrollar un proceso ordenado y gradual de transición energética justa.

Se requiere una inversión de 4 billones de dólares para reducir en un 30% la vulnerabilidad del país ante inundaciones y sequías. También promover la resiliencia comunitaria ante nuevos escenarios climáticos que cada vez son más fuertes y extensos.

“Hay una transformación productiva que debe fomentar la biodiversidad, regenerar suelos, regenerar capacidades ecológicas, a la vez que generamos una reindustrialización. La transición productiva de Colombia implica exportación de energía limpia, implica restauración ecológica y cadenas de la biodiversidad, un turismo de alto nivel alrededor de la naturaleza e implica también una transición energética justa con lógica exportadora”, puntualizó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

Con la financiación de este portafolio se busca acelerar y promover procesos de transición sostenibles a través de la participación de las comunidades, fortalecer la gobernanza y la construcción de la paz total, generar oportunidades económicas que reduzcan progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento.

El plan integral de Petro aborda no solo la descarbonización y la generación de energía limpia, sino también la transformación de diversos sectores económicos, la preservación del medio ambiente y la búsqueda de soluciones financieras sostenibles para afrontar los desafíos climáticos en Colombia.

