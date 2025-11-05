Petro asistirá al Consejo de Seguridad pese a sanciones de EE.UU.

Resumen: Gustavo Petro anuncia que asistirá al Consejo de Seguridad de la ONU pese a la revocación de su visa por parte de EE. UU. y su inclusión en la Lista Clinton. Tensión política internacional en ascenso.

El presidente Gustavo Petro anunció que asistirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, pese a que su visa fue revocada por el Gobierno de Estados Unidos y su nombre incluido en la Lista Clinton, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), que sanciona a personas vinculadas a organizaciones criminales.

El mandatario confirmó que Colombia pasará a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que, según dijo, regresará a territorio estadounidense, aunque las autoridades federales no lo reciban con beneplácito.

“Colombia va a ser, desde el primero de enero, miembro del Consejo de Seguridad. Yo tendré el placer de volver a Nueva York, aunque el gobierno federal no quiera recibirme allí”, afirmó Petro en entrevista con el medio Al Jazeera.

La Lista Clinton, en la que figuran él, su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro e incluso el ministro del Interior, Armando Benedetti, afecta su capacidad para operar financieramente en el extranjero. Según el propio presidente, esto constituye una “persecución política” motivada por su rechazo a las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y su postura frente al conflicto en Gaza.

¿Por qué Estados Unidos revocó la visa a Petro?

El Departamento de Estado justificó la revocación de la visa debido a las declaraciones del mandatario colombiano durante una protesta en Nueva York, donde incitó a militares estadounidenses a desobedecer las órdenes de Donald Trump. Según la entidad, Petro protagonizó “acciones imprudentes e incendiarias” que motivaron la sanción.

En la misma entrevista, el jefe de Estado colombiano también criticó los ataques con misiles de Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe, calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales” y señalando la falta de una respuesta contundente por parte de los gobiernos latinoamericanos.

