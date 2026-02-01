El presidente Pwetro confirmó la muerte "accidental" de alias gonzalito, segundo al mando del Clan del Golfo

Petro confirma muerte de alias «Gonzalito» y ordena a la Brigada 11 recoger el cadáver

Minuto30.com .- A través de su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro ratificó el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez, alias ‘Gonzalito’, segundo al mando de la estructura criminal del Clan del Golfo. El mandatario confirmó la versión del accidente fluvial, señalando que el temido cabecilla murió “ahogado”.

El mensaje presidencial no solo valida el reporte de las autoridades judiciales, sino que establece la hoja de ruta para la recuperación de los restos del delincuente en las selvas de Tierralta, Córdoba.

Entrega del cuerpo: OEA y comunidades indígenas

El proceso de recuperación del cadáver tendrá un componente humanitario y de verificación internacional, según lo detallado por el jefe de Estado:

El cuerpo de ‘Gonzalito’ se encuentra actualmente en poder de las comunidades indígenas de la zona, quienes habrían sido testigos o primeros respondientes tras el accidente en el río.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA recibirá los restos por parte de las comunidades para garantizar la transparencia del procedimiento.

Petro ordenó específicamente a la Brigada 11 del Ejército Nacional realizar el despliegue necesario para recoger el cadáver y trasladarlo a Medicina Legal.

El fin de una era en el Clan del Golfo

Con la muerte de ‘Gonzalito’, el Clan del Golfo pierde a su principal estratega militar y al hombre que controlaba el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, con influencia en Antioquia, Córdoba y Sucre. Este hecho ocurre en un momento de máxima tensión, justo cuando el Gobierno intentaba establecer puntos de ubicación temporal para diálogos de paz.