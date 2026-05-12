Resumen: El despliegue militar representó un golpe estratégico contra las más altas esferas de esta guerrilla. Según confirmaron las Fuerzas Militares

Petro confirma el bombardeo al campamento del Comando Central del ELN que dejó siete muertos

Minuto30.com .- El presidente de la República, Gustavo Petro, agitó el panorama político y de orden público este martes tras confirmar, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que dio la orden directa para ejecutar un bombardeo contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El mandatario justificó la contundente acción militar señalando que el grupo armado destruyó la confianza de la nación, y dejó claro que quienes mantengan el control de economías ilícitas no tienen cabida en los acuerdos de paz.

Detalles de la operación y saldo de abatidos

El despliegue militar representó un golpe estratégico contra las más altas esferas de esta guerrilla. Según confirmaron las Fuerzas Militares (FFMM), el bombardeo estuvo dirigido específicamente contra el anillo de seguridad del Comando Central (COCE) del ELN.

Bajas confirmadas: La operación militar dejó un saldo preliminar de siete (7) guerrilleros muertos.

Coordinación internacional: Un detalle crucial revelado por el presidente Petro es que la orden de este bombardeo se dio «dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela», sugiriendo un nivel de cooperación o comunicación binacional para la ejecución de este golpe.

Ultimátum al ELN y rechazo a sus acciones en el Catatumbo

En su pronunciamiento, el jefe de Estado fue enfático en señalar que el Gobierno Nacional no ha incumplido los acuerdos parciales. Por el contrario, responsabilizó directamente al ELN de romper el proceso al desatar una ola de violencia.

«El ELN destruyó la confianza de la nación en su voluntad de paz cuando desató la muerte sistemática de centenares de campesinos desarmados del Catatumbo», aseveró Petro.

Asimismo, el presidente trazó una línea roja innegociable frente a la ‘Paz Total’, advirtiendo que las organizaciones que rechacen el desmonte de las rentas criminales y decidan mantener el control, total o parcial, de las economías ilícitas, «no están en ningún acuerdo de paz».

Fuerte fricción con la Fiscalía General

El mensaje del presidente no solo estuvo dirigido al grupo armado, sino que también incluyó un duro reproche institucional hacia la Fiscal General de la Nación.

Petro criticó abiertamente la postura de la jefa del ente investigador frente a la violencia en el Catatumbo, señalando que «no tiene razón en legitimar ese delito de lesa humanidad diciendo que otro grupo comenzó con el asesinato de una familia cercana al ELN». El mandatario concluyó su declaración reiterando que «nada justifica crímenes contra la humanidad».