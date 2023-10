Tras reunión de Petro con los embajadores de Israel y Palestina, se anunció el envío de un avión con ayudas a Franja de Gaza

in

A través de sus redes sociales y el canal de información de Presidencia, se dio a conocer el encuentro sostenido por el presidente Gustavo Petro con los embajadores de Palestina e Israel en la Casa de Nariño.

“Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres. He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina que deben y tienen el derecho de vivir en paz”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta de X.

En la misma publicación, Petro informó que enviará un avión con ayuda humanitaria a las cercanías de la Franja de Gaza, a la espera de que se establezca un corredor humanitario en medio del conflicto entre estas dos naciones. Además dijo que Colombia abrirá una embajada en Ramallah, Palestina.

El encuentro tiene una gran relevancia, debido a la grave situación diplomática generada por las publicaciones realizadas por Gustavo Petro, sobre la situación que se vive en esta región.

En la primera foto, aparece el embajador de Israel, Gali Dagan, el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva.

En la segunda foto está Petro junto al embajador de Palestina en Colombia, Rauf Malki.

