Petro califica a Trump de «grosero e ignorante» tras señalarlo como “líder del narcotráfico”

Resumen: El presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X a las acusaciones de Donald Trump, quien lo calificó de líder del narcotráfico y anunció la suspensión de ayudas de EE. UU. Petro calificó al expresidente estadounidense de “grosero e ignorante”, cuestionó su interpretación sobre Colombia y defendió sus convicciones políticas y personales, sin entrar en un enfrentamiento directo sobre los señalamientos de narcotráfico.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este domingo a través de su cuenta de X, tras las duras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo acusó de fomentar la producción de drogas y anunció la suspensión de ayudas de Estados Unidos al país.

En su mensaje, Petro aseguró que Trump “está engañado de sus logias y asesores” y recordó que fue él mismo quien, en el siglo XXI, enfrentó al narcotráfico y descubrió sus relaciones con el poder político colombiano. “Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”, escribió el mandatario.

El presidente colombiano defendió la relación histórica entre ambos países: “Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos; al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”. Petro incluso recomendó al presidente estadounidense leer Cien Años de Soledad, confiando en que podría “aprender algo de la soledad”.

Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad. Yo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

En su publicación, Petro también se refirió a sus convicciones políticas y personales, diferenciándose de la visión empresarial de Trump: “Yo no hago bussines, como usted; yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo”.

Gustavo Petro aseguró que la codicia lo distancia del narcotráfico y de los negocios: “Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias. Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y, por tanto, un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa”.

La intervención de Petro se da en un contexto de creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington, tras los señalamientos de Trump sobre la producción de drogas en Colombia.