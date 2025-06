Petro anuncia que, mediante decreto, convocará la Consulta Popular

Minuto30.com .- En una alocución televisada este martes 3 de junio, el presidente Gustavo Petro Urrego anunció que convocará mediante decreto una Consulta Popular para que los colombianos se pronuncien sobre las 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral que su gobierno había radicado en el Senado de la República.

“Voy a decretar la Consulta Popular. La Corte Constitucional decidirá, de acuerdo con las normas existentes”, afirmó el mandatario, quien justificó la medida señalando que “jamás hubo un concepto favorable en el Senado” y que allí “hicieron trampas”. Con ello, el jefe de Estado cuestionó el trámite legislativo de la reforma y defendió el derecho del pueblo a pronunciarse directamente en las urnas.

Petro hizo un llamado a la Corte Constitucional para que respalde este ejercicio democrático en defensa del Estado Social de Derecho y del principio de soberanía popular. En un mensaje directo, contrastó su visión con la del presidente argentino Javier Milei: “La libertad humana no es ir a un supermercado, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero. El derecho no es solo para el que tiene dinero, sino para toda ciudadana y ciudadano”.

El presidente también anticipó el marco de la campaña previa a la consulta. Señaló que, durante este proceso, el Ejecutivo no podrá intervenir y que serán los comités del Sí y del No los encargados de liderar el debate. Subrayó que mientras el Comité del No “tiene mucho apoyo poderoso económico”, el Comité del Sí “tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo”.

La iniciativa genera un nuevo escenario político y jurídico, en el que será clave la revisión que haga la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad y viabilidad de la consulta. El presidente cerró su intervención insistiendo en que el pueblo tiene derecho a decidir: “Si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenla votar y veremos quién tiene mayoría”.

Aquí más Noticias de Política