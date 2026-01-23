Petro anuncia «honores» tras supuesto hallazgo de los restos de Camilo Torres, el «Cura Guerrillero»

Resumen: Este anuncio ya empieza a generar ampolla en diversos sectores del país, donde se cuestiona si un miembro de un grupo armado ilegal, responsable de décadas de violencia, debe recibir honores oficiales en la principal universidad pública del país.

Minuto30.com .- Después de 60 años de misterio y leyendas urbanas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó el hallazgo de los restos de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote que abandonó los hábitos para empuñar un fusil en las filas del ELN.

El cuerpo, que permanecía oculto por orden militar desde su muerte en combate el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento (Santander), fue localizado por antropólogos forenses tras una búsqueda de dos años. Con este hallazgo, se cierra uno de los capítulos más emblemáticos de la insurgencia en Colombia.

De la sotana al fusil

Camilo Torres pasó a la historia no solo por sus ideas, sino por ser el primer gran símbolo de la radicalización religiosa en el país. Su muerte ocurrió en su primer combate, cuando intentaba quitarle el arma a un soldado herido, lo que lo convirtió en el “mártir oficial” del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La organización guerrillera, a través de un comuniado publicado en redes sociales confirmó la autenticidad de los restos y exigió que estos sean entregados para ser depositados en la Universidad Nacional.

Durante décadas, se mantuvo el secreto sobre la ubicación de la fosa para evitar que la tumba del guerrillero se convirtiera en un sitio de culto revolucionario.

Polémica por honores de Estado

El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar al hallazgo, elevando la figura del guerrillero caído a un nivel de honor patrio:

“El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores… Sacerdote y revolucionario”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Este anuncio ya empieza a generar ampolla en diversos sectores del país, donde se cuestiona si un miembro de un grupo armado ilegal, responsable de décadas de violencia, debe recibir honores oficiales en la principal universidad pública del país.

Para los analistas, la entrega de los restos de Camilo Torres es un “trofeo simbólico” para el ELN. La recuperación de su figura refuerza la narrativa histórica de la guerrilla en un momento crítico de los diálogos.

Detalles del hallazgo:

Ubicación: Departamento de Santander.

Técnica: Antropología forense de alta precisión tras 24 meses de excavaciones y cruce de datos históricos.

Destino final: Se espera su traslado a Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad y protocolo oficial.

Se abre el debate: ¿Es justo que un guerrillero que murió atacando a las fuerzas legítimas del Estado sea recibido con honores de héroe en la Universidad Nacional?