El Petrismo de Antioquia sale a respaldar a David Escobar, director de Comfama

Resumen: El concejal de Medellín Andrés "El Gury" Rodríguez ha denunciado presunta opacidad e instrumentalización ideológica en Comfama por parte de su director, David Escobar. La tensión aumentó luego de que sectores del petrismo antioqueño salieran a respaldar públicamente a la directiva de la caja de compensación, una movida que desde la orilla del corporado es vista como la confirmación de sus advertencias sobre los sesgos e intereses políticos que permean el manejo de los recursos parafiscales en la región.

La confrontación política e institucional desatada por las denuncias del concejal de Medellín, Andrés «El Gury» Rodríguez, sobre el manejo administrativo e ideológico de Comfama tomó un nuevo giro. En las últimas horas, diversos sectores alineados con el petrismo en Antioquia salieron públicamente a respaldar y blindar al director de la entidad, David Escobar Arango, un movimiento que, según el corporado del Centro Democrático, confirma sus advertencias sobre el sesgo y las alianzas políticas que permean a la caja de compensación familiar.

Desde que Rodríguez inició sus investigaciones sobre Comfama, ha enfilado sus cuestionamientos hacia el corazón de la administración de la entidad: la falta de transparencia en el uso de los aportes parafiscales, abultadas estructuras salariales, la adjudicación de convenios a sectores afines a su línea ideológica y la constante evasiva a entregar información detallada amparándose en su naturaleza de derecho privado. Para el concejal, el dinero que aportan obligatoriamente los empresarios antioqueños para el subsidio de los trabajadores no puede convertirse en plataforma de promoción ideológica ni en fortín burocrático.

La controversia escaló cuando reconocidas figuras del petrismo regional e integrantes de la coalición de gobierno salieron a salir al paso en defensa de la gestión de David Escobar, calificando las peticiones de control político como «ataques infundados» a la institucionalidad.

Para la orilla política de «El Gury», este respaldo explícito por parte del petrismo lejos de apagar el fuego funciona como la «prueba reina» que valida sus denuncias. Según el concejal, la reacción coordinada de la izquierda antioqueña en favor de Escobar deja en evidencia las afinidades políticas y la instrumentalización de una entidad social que debería ser técnicamente neutral y transparente ante sus afiliados.

A pesar de los anuncios de acciones legales y querellas penales promovidas por las directivas de Comfama para mitigar el impacto mediático del debate, Rodríguez ha sostenido que no se dejará intimidar. El corporado reiteró que mantendrá la presión para que las autoridades de control fiscalicen a fondo la parafiscalidad en Antioquia y se garantice que los recursos de los trabajadores se manejen con estricta pulcritud.

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El Petrismo de Antioquia sale a respaldar a David Escobar director de Comfama