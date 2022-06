La petición de Margarita Rosa de Francisco a Petro sobre Marbelle

in

Margarita Rosa de Francisco le hizo una curiosa petición al presidente electo Gustavo Petro sobre la cantante Marbelle, quien le ha lanzado varias criticas al partido político Colombia Humana.

«Sé que Marbelle no aceptaría, pero yo de Gustavo Petro la invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo», dijo Margarita Rosa de Francisco en su cuenta de Twitter.

Este martes 21 de junio, Marbelle contestó por la misma red social «Lo único que logran los mensajes de Margarita Rosa y Gustavo Bolívar es incitar a sus Matoneadores a escribirme para indultos y para pedirme que me vaya del país … detrás de la hipocresía del mensaje realmente hacen un matoneo silencioso Entonces no se ofendan cuando respondo».

El trino de Margarita Rosa y la respuesta de Marbelle no fueron bien recibido ni por los internautas, «No se supone que empezó la era de la reconciliación, púes hay que empezar con algo y esa puede ser una de las puertas que se abra, cual es el problema», «Ay tengan dignidad, no hay peor ciego que el no quiere ver», «Ay Margarita tampoco. Ya te estas pasando», «No. Dejémonos de vainas. Hay muchos artistas que apoyaron a Petro y merecen ese honor», con algunos de los mensajes que han dejado en trino de Margarita Rosa de Francisco.