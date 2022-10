Insólita petición para que Erling Haaland abandone la Liga Premier

Para nadie es un secreto que el poder ofensivo del jugador del Manchester City Erling Haaland es brillante, tanto que varios aficionados ingleses ya se empezaron a cansar de él y no quieren que enfrente a sus equipos.

Es por esto que los hinchas crearon una petición virtual al Parlamento del Reino Unido para que expulsen al futbolista del torneo, considerado por muchos como el mejor del mundo.

Miles de fanáticos británicos se unieron a la solicitud teniendo en cuenta los 18 goles que suma el atacante en los encuentros disputados con los ‘Citizens’ (en todas las competencias).

Es de resaltar que el Parlamento de Reino Unido diseñó un portal de peticiones ciudadanas, las cuales son debatidas si cumplen por lo menos 100.000 firmas.

En esta solicitud se indica que Haaland debe abandonar la liga inglesa por un insólito motivo: ser un “robot”. Pese a que la meta era de 100.000 firmantes, la petición está cerca de alcanzar los 2 millones de firmas.

Lo más particular de la situación es que, por más raro que parezca, duplicó las firmas que se recolectaron en una petición que buscaba terminar con la pobreza infantil, conforme a la información del medio Cuatro.

El mismo Parlamento retiró la propuesta de su portal oficial, al tratarse de un pedido insólito por lo cual ya no se encuentra en la página web de peticiones. No obstante, varios internautas pudieron tomarle pantallazo y se puede observar el gran apoyo que tuvo la petición.

1.8M Signatures for Haaland to be deported from England. pic.twitter.com/xqT8NBErF0

— Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) October 5, 2022