Redacción Deportes, 10 ene (EFE).- Pete Carroll aseveró este miércoles que peleó duro para no dejar el puesto de entrenador en jefe de los Seattle Seahawks, posición de la que fue removido más temprano por la presidenta del equipo Jody Allen.

"Competí bastante duro para permanecer como entrenador. Mi intención de regresar el próximo año siempre fue sincera hasta la médula, quiero asegurarme de dejar eso en claro, pero las cosas cambiaron rápidamente", subrayó Carroll en la conferencia de prensa que dio horas después de pasar de 'coach' a asesor en los Seahawks.

En la temporada 2023 el entrenador guió a Seattle a una marca de nueve ganados y ocho perdidos, registro que no le alcanzó para alcanzar su undécima clasificación a 'playoffs' en las 14 temporadas que ha dirigido al equipo, algo que no lo desanimó en sus deseos de volver en la campaña 2024 para recomponer el camino.

"Desde nuestro último partido tuve un par de oportunidades para hablar; primero, compartí mis sentimientos sobre el equipo, sobre la organización y mis intenciones de quedarme, pero las cosas cambiaron demasiado rápido en la perspectiva de varias personas", insistió.

En 14 temporadas en Seattle, Carroll, quien con 72 años era el entrenador en jefe de mayor edad en la NFL, deja un récord de 137 triunfos, 89 derrotas y un empate.

Llevó al equipo a dos apariciones en el partido por el campeonato de la NFL. En el Super Bowl XLVIII sus Seahawks vencieron 43-8 a los Denver Broncos para obtener el único trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

En la edición XLIX, Seattle cayó 28-24 ante los New England Patriots del entrenador Bill Belichick y el 'quarterback' Tom Brady.

A pesar de su veteranía, Carroll no cerró la puerta a volver a dirigir en la NFL si se presenta la opción adecuada.

"Me doy cuenta de que tengo la mayor edad que se puede tener en este negocio. En el futuro, si hay alguna forma de agregar algo en el futuro… veremos qué sucede. Estoy entusiasmado. No estoy cansado. No estoy agotado", concluyó.

