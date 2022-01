La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) realizó una campaña contra la venta de prendas de piel y el abuso hacia los animales en la cual lanzó una línea de ropa “hecha con piel humana”. En las prendas se realiza una simulación de cuero humano, creando así una de las campañas en contra del uso de pieles animales más fuertes en los últimos tiempos.

El 29 de noviembre de 2021, PETA publicó en sus redes sociales un particular vídeo en el cual se ven chaquetas, bolsos, vestidos, zapatos, cinturones y otros artículos que parecían hechos con piel humana, incluso algunos tenían dientes.

La línea de ropa se creó, por una marca ficticia a la cual le dieron el nombre de Urban Outraged, con esto pretendían hacerle una parodia a la multinacional de ropa Urban Outfitters. “Si Urban Outfitters usara a los humanos de la misma manera que usa a otros animales, así es como se vería. Nuestra nueva tienda en línea muestra exactamente por qué exigimos a la empresa que elimine todos los materiales de origen animal”, escribió PETA en su cuenta de twitter.

PETA no solo publicó su campaña por las redes sociales, a parte de eso, creó un sitio web en donde “vende” las prendas con piel humana. En la página se puede observar los químicos empleados para los ‘métodos de pelado’, las partes del cuero usado para la prenda e incluso los cuidados que las personas deben tener con esta ropa.

Con esta campaña, algo perturbadora, buscan crear conciencia sobre el sufrimiento de los animales. En su sitio web realizan una especial invitación: “Todo lo que tienes que hacer es detenerte. Deja de comprar productos derivados de animales”.

If @UrbanOutfitters used humans the way it uses other animals, this is what it would look like 🤢

Our new online store shows exactly why we’re demanding the company to drop ALL animal-derived materials. pic.twitter.com/rYBSUS1AuA

— PETA (@peta) November 29, 2021