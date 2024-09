En pleno concierto se vió a Peso Pluma como un «zombie» o algo y con una extraña actitud quedó evidenciada en video.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25Las redes sociales dan crédito a la “cara de zombie” que Peso Pluma, hizo en el cierre de su gira argentina. En video tiktok, de corta duración se ve al intérprete hacer de “Ella Baila Sola” haciendo gesticulaciones y dirigirse atrás del escenario, donde luego de tomar agua de una botella inclinándose sobre un recipiente o lo presumiblemente es un balde para posteriormente levantarse y volver a cantar. “¿Hizo lo que yo creo?” fue uno de los fuertes comentarios que atizaron las redes con dudas y se viralizó en twitter y tendencia . Hasta el diario Universal de México hizo eco del video y que «generó comentarios y dividió opiniones «. Un ex participante de la Casa de los Famosos México que lo defendió dijo «el no mete perico dejen en paz a los exitosos». Por el momento el cantante o sus represetantes, no han hablado sobre el tema de este cierre de gira en Argentina.

VIDEO ESO PLUMA ZOMBIE O “¿SFINEANDO …?



El Dato: En días pasados en otro show se le había caído los pantalones y ahora dicen en este mismo video se le ve que los cordones están sueltos.

