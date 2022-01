[Fotos y video] Denuncian el pésimo estado de un colegio en Caucasia, Antioquia

A 45 minutos de Caucasia, Antioquia, está ubicada la sede de la Institución Educativa Rural Margento.

Muchos de los niños que habitan la vereda La Unión, recibían sus clases en esta sede, pero este año están a la deriva pues debido al deterioro en las instalaciones no saben dónde estudiarán este año.

Así lo confirmaron algunos padres de familia a Minuto30, quienes también a través de fotos y videos evidenciaron la terrible condición del plantel educativo.

«Hasta el momento no sabemos cuantos niños estudiaran allí porque aún el rector no ha matriculado a los niños y como el colegio está en pésimas condiciones no sabemos a dónde van a estudiar nuestros niños, ojalá nos ayuden porque estamos cansados de tantas promesas y no llegan los recursos, los niños no tienen restaurante, no hay cocina, no hay baño, no hay nada», dijo una habitante del sector.

El techo esta que se cae, hay algunas zonas a la intemperie, los ventiladores no sirven, el pozo del cual reciben el suministro de agua está en mantenimiento, es visible el deterioro en los baños y pupitres del lugar.

Ante este panorama, los padres de familia claman al gobierno local y departamental una pronta ayuda para que sus niños puedan iniciar las clases a tiempo en un ambiente digno.

Minuto30 intentó comunicarse con la Secretaría de Educación de la localidad para obtener algún pronunciamiento frente al tema pero hasta el momento de la publicación de esta nota no había sido posible.

