Resumen: Tres integrantes de una red de trata de personas de Medellín fueron condenados por engañar a mujeres con falsas ofertas laborales en Grecia, donde las despojaron de sus documentos, las sometieron a maltratos físicos y psicológicos y las obligaron a realizar actividades sexuales para saldar deudas impuestas por los delincuentes.

¡Pesadilla en Grecia! Tres condenados por engañar y explotar sexualmente a mujeres de Medellín

Tres personas fueron condenadas en Medellín por su participación en una red de trata de personas que engañaba a mujeres con falsas ofertas laborales para explotarlas sexualmente en Grecia. Los jueces especializados impusieron penas de prisión que van desde tres hasta seis años y siete meses, tras los preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación.

Juan David Ceballos recibió seis años y siete meses de prisión por los delitos de trata de personas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Paola Acevedo fue condenada a seis años y siete meses, mientras que Evelin Gómez deberá cumplir tres años y dos meses de cárcel, ambas por el delito de trata de personas.

Según la investigación de la Fiscalía, los implicados contactaban a jóvenes en distintos sectores de Medellín, ofreciendo trabajo como meseras en un bar de Atenas (Grecia), prometiendo un salario diario de 100 euros, ayuda económica, alojamiento y alimentación. Sin embargo, una vez en el país europeo, las víctimas fueron despojadas de sus pasaportes y pertenencias y se les notificaron deudas que oscilaban entre 1.300 y 3.200 euros, las cuales debían saldar mediante actividades sexuales.

Las mujeres también soportaron jornadas laborales extensas sin descanso, violencia física y psicológica, y se vieron incomunicadas de sus familiares.

La sentencia constituye un paso significativo en la lucha contra las redes de trata de personas y resalta la importancia de la prevención y la denuncia de este tipo de delitos.