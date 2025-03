Pesadilla en Florida: Adolescente asesinada y desmembrada tras conocer pareja en app de citas

Un escalofriante caso ha conmocionado a Florida. Miranda Corsette, una adolescente de 16 años, fue reportada como desaparecida en febrero y posteriormente encontrada desmembrada en un contenedor de basura. La joven había contactado a una pareja a través de una aplicación de citas, lo que desencadenó una serie de trágicos eventos.

El Departamento de Policía de St. Petersburg informó que Miranda Corsette conoció a Steven Gress a través de una plataforma de citas. Se encontraron en persona en varias ocasiones a partir del 14 de febrero, sin que se registraran incidentes violentos. Sin embargo, la situación escaló cuando la adolescente se reunió con Gress y su pareja, Michelle Brandes.

Según las investigaciones, Corsette tuvo una discusión con la pareja por la desaparición de unas joyas. La menor fue brutalmente golpeada y torturada debido a que la pareja no podía encontrar las piezas de joyería. El jefe de policía de St. Petersburg, Anthony Holloway, declaró a CBS News que se cree que Corsette fue asesinada entre el 20 y el 24 de febrero.

Tras el asesinato, se presume que Gress trasladó el cuerpo de la joven a una vivienda en Largo, Florida, donde lo desmembró. Posteriormente, llevó los restos al condado de Hillsborough para deshacerse de ellos en un contenedor de basura, donde fueron hallados por los detectives.

El 5 de marzo, la policía arrestó a Gress por apuntar con un arpón a su pareja y por posesión de drogas. Más tarde, se le vinculó con el asesinato de Miranda Corsette. Días después, Michelle Brandes se entregó a la policía y también enfrenta cargos de asesinato.

La investigación reveló que Miranda Corsette vivía con su abuela, quien denunció su desaparición. Sin embargo, la principal responsable de la menor no alertó de inmediato sobre su ausencia debido a que la adolescente, madre de un bebé de 11 meses, solía escaparse con frecuencia. La policía informó que Corsette generalmente regresaba a casa, por lo que su abuela no denunciaba su desaparición cada vez que se ausentaba. En esta ocasión, al no regresar, la abuela solicitó ayuda a las autoridades el 24 de febrero.