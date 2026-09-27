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    ¡Se quebró la cabeza! Peruano murió en Medellín tras caer desde un tercer piso: intentaba ingresar a su vivienda por una ventana

    La joven le habría cerrado la puerta al peruano, pues aseguró que el hombre habría intentado golpearla

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    ¡Se quebró la cabeza! Peruano murió en Medellín tras caer desde un tercer piso: intentaba ingresar a su vivienda por una ventana

    Resumen: El caso generó un despliegue interinstitucional en el que participaron Bomberos y unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia. Su presencia se debió a un reporte inicial que alertaba sobre la presencia de un menor de dos años, presuntamente hijo de la joven, dentro del inmueble; sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados no encontraron a nadie en la vivienda.

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    Minuto30.com .- Las autoridades investigan la muerte por establecer de un hombre de 39 años, de nacionalidad peruana, quien perdió la vida en un centro asistencial 24 horas después de sufrir una grave caída desde el tercer piso de un inmueble, presuntamente tras un altercado con su pareja sentimental.

    Los hechos ocurrieron hacia las 3:55 a.m. del sábado 26 de septiembre en la carrera 90A, barrio Santa Mónica, occidente de Medellín. Según testigos, el hoy occiso y su pareja, una joven de 26 años, llegaron al lugar en aparente estado de embriaguez y en medio de una fuerte discusión.

    La mujer habría ingresado al apartamento en el tercer piso dejando al hombre afuera, asegurando que el extranjero pretendía golpearla; al intentar entrar por una ventana, la víctima sufrió una caída hacia el andén, presuntamente de manera accidental.

    Tras el fuerte impacto, el ciudadano extranjero sufrió un trauma craneal severo, una fractura abierta de cráneo y una fractura en el radio derecho. Fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario debido a la gravedad de su estado, donde finalmente se reportó su deceso a las 2:40 a.m. de este domingo.

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    Bomberos y Policía de Infancia llegaron al lugar

    El caso generó un despliegue interinstitucional en el que participaron Bomberos y unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia. Su presencia se debió a un reporte inicial que alertaba sobre la presencia de un menor de dos años, presuntamente hijo de la joven, dentro del inmueble; sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados no encontraron a nadie en la vivienda.

    El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones para confirmar la hipótesis del accidente, esclarecer los motivos de la ausencia de la mujer tras la caída y cerrar el caso reportado preliminarmente como muerte por establecer.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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