Perú cambiará su sistema para enfrentar a Argentina, un equipo «que sabe a lo juega»

Lima, 16 oct (EFE).- Perú cambiará su sistema de juego para enfrentar este martes en el Estadio Nacional de Lima a Argentina, el actual campeón del mundo, "que sabe a lo que juega", afirmó el seleccionador de la Bicolor, Juan Reynoso.

"Seguro que hay cambios, está claro que para nosotros todos los partidos son distintos, hay rivales con virtudes o fortalezas en determinadas zonas de la cancha. Argentina es campeón mundial, no solo tiene un buen equipo, sino también individualidades", comentó Reynoso en una conferencia de prensa ofrecida este lunes.

Agregó que, por ese motivo, los peruanos están "tomando las precauciones del caso para neutralizar (a sus rivales) y de acuerdo a nuestras características, sorprenderlos".

El seleccionador remarcó que la Bicolor no va "a perder su ADN" de juego de toque con el balón, pero ahora busca "hacer un equipo de una presión muy alta para poder tirar la carne al asador cuando queremos".

"No es que seamos defensivos, es que nos adecuamos de acuerdo a los rivales. Todos los partidos son distintos", sostuvo.

Al explayarse sobre su rival de la cuarta jornada de las eliminatorias al Mundial del 2026, Reynoso dijo que "es un equipo que sabe a lo que juega y ya no solo depende de Messi".

"Él siempre va a ser el diferencial, pero (Argentina) ha demostrado en los partidos que no ha estado su capitán que es un equipo que juega siempre, que sabe jugar, tiene una buena circulación del balón y ellos terminan empujando a los rivales al juego que quieren", comentó.

Reynoso dijo que, por ese motivo, depende de Perú "llevarlos al juego que nos convendría" y espera estar "a la altura para neutralizarlos y sorprenderlos".

"Los recibimos con la mayor atención y el mejor de los respetos", acotó.

Respuesta a las críticas

El seleccionador peruano también consideró que los que dan prioridad "a la estadística… no entienden tantas cosas del juego", al referirse a las duras críticas que ha recibido su planteamiento ultraconservador durante la derrota por 2-0 que sufrió el jueves pasado frente a Chile.

"Está claro que este último partido no me gustó para nada, hubo 70 minutos que el equipo no plasmó lo que queríamos, de repente más culpa (tengo) de no haber yo insistido más en el comentario. Me quedo con el rendimiento de Brasil y a eso apostamos", indicó en referencia al encuentro de la segunda jornada de eliminatorias que Perú perdió por 0-1 ante la Canarinha con un gol anotado a los 90 minutos de juego.

Reynoso enfatizó que la selección "es nuestro escudo, nuestra bandera, no quién esté" y que "lo más importante es que la selección rinda, clasifique".

"Soy el responsable, pongo el pecho, si me van a matar, mátenme, no los maten a los chicos. Seguro habrá momentos en los que se revierta la situación, ha pasado antes y el equipo se ha reinventado y esta no será la excepción", dijo.

La selección de Perú recibe este martes a la campeona del mundo con la urgencia de sumar en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 y devolver la sonrisa a sus seguidores, que ya reclaman a Reynoso, por los pobres resultados obtenidos hasta el momento.

La Bicolor está penúltima en la clasificación, con solo un punto, y recibirá a la Albiceleste que está invicta en el actual proceso, con tres triunfos consecutivos, y se espera con gran expectativa que alinee a su máxima figura y capitán Lionel Messi.

Por: EFE