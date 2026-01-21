Personero de Rionegro tumba «muralla» de MinSalud: obligan pago de $280 mil millones a hospitales

Resumen: Además de la victoria lograda por el personero de Rionegro ante el Tribunal de Antioquia, el funcionario criticó las recientes declaraciones del Ministro sobre la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí, donde Jaramillo afirmó que "los ricos también lloran".

Minuto30.com .- En un fallo sin precedentes que le da un respiro al sistema de salud en el departamento, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó medidas cautelares que obligan al Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Nueva EPS, Savia Salud y el Adres a subsanar una millonaria deuda con la red hospitalaria de Rionegro.

La batalla jurídica fue liderada por el personero de Rionegro, Jorge Luis Restrepo Gómez, quien logró demostrar que la cartera vencida, superior a los $280.000 millones de pesos, ponía en riesgo “real e inminente” la vida de los habitantes del Oriente antioqueño.

Los detalles del fallo y la deuda

El Tribunal ordenó que, en un plazo de diez días, las entidades demandadas deben presentar un cronograma de pagos real y proporcional para prevenir el cierre de servicios. Según el reporte de la Personería con corte al 31 de agosto de 2025, la cifra exacta de la deuda asciende a $278.524.279.037.

Hospitales beneficiados:

La red que recibirá estos recursos vitales incluye tanto entidades públicas como privadas:

Público: Hospital San Juan de Dios (ESE Rionegro).

Privados: Clínica Somer, Somer Incare, Hospital San Vicente Fundación, Serviucis e Imedi.

El personero le responde al Ministro: “respeto por favor”

Tras conocerse el fallo (que data del 15 de enero pero se confirmó este martes tras los recursos de reposición de las EPS), el personero Jorge Luis Restrepo envió un mensaje directo al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

El funcionario criticó las recientes declaraciones del Ministro sobre la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí, donde Jaramillo afirmó que “los ricos también lloran.

“Hay que decir que todos somos servidores públicos, y hay que tener un lenguaje de respeto y decencia. Aquí no se trata de clases sociales, se trata de la vida de miles de antioqueños”, enfatizó el personero.

Una victoria para 23 municipios

La demanda del personero no solo favorece a Rionegro, sino a los 22 municipios restantes que conforman el Oriente antioqueño, dado que estas IPS son centros de referencia para toda la subregión. El Tribunal fue enfático al decir que no actuar en este momento sería “más gravoso para el interés público”.

A pesar de que las entidades demandadas interpusieron un recurso de reposición calificando la medida de “exagerada”, el Tribunal mantuvo su posición en pro de garantizar los derechos colectivos a la salubridad pública y la moralidad administrativa.