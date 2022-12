“Volver a Casa”: Personas privadas de la libertad en Medellín recuperan vínculos familiares y sociales

El programa “Intervención Social en Cárceles”, de la Secretaría de la No-Violencia, en articulación con “Volver a Casa”, de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, ha posibilitado que personas privadas de la libertad, próximas a cumplir su pena privativa, fortalezcan vínculos familiares en aras de su preparación para la libertad.

Los acompañamientos se hacen en el centro de reclusión Bellavista y en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín-Pedregal.

Entre marzo y diciembre de 2022, se ha atendido a más de 80 personas privadas de la libertad y a sus familias con respuestas a nivel personal y grupal frente a la importancia del acompañamiento, y para fortalecer vínculos. Con ello, se disminuye el posible impacto negativo que genera el proceso de reinserción a la sociedad.

“Desde la Alcaldía de Medellín contamos con la estrategia ‘Volver a Casa’, con la que buscamos que las personas que se encuentran por algún motivo lejos de sus entornos familiares y sociales restablezcan vínculos. Es por esto que, con la Secretaría de la No-Violencia hemos visitado dos centros penitenciarios. La Alcaldía de Medellín cree en las segundas oportunidades y, por eso, se articula con otras dependencias para brindarles a las familias una posibilidad de restablecer los vínculos”, expresó la secretaria (e) de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Isabel Cristina Cadavid.

Con posterioridad, la intervención conjunta consiste en un trabajo psicosocial de acompañamiento en el que se abordan temas desde la Secretaría de la No-Violencia, como prevención de factores de riesgo para la reincidencia y construcción de un proyecto de vida familiar y personal, y con “Volver a Casa” se trabaja el fortalecimiento y restablecimiento de vínculos sociales y familiares.

“Aportamos cuatro vínculos principales que son, afectivo, económico, jurídico y social comunitario. Llevamos a los centros penitenciarios varias actividades que nos permiten aportar a estos cuatro vínculos y, también, visitamos a sus familias”, dijo Ivón Gallego, gestora territorial de “Volver a Casa”.

A la par, se acompaña a las familias para procurar la integralidad frente a la resolución de necesidades psicosociales.

“Tengo 77 años. Hace 6 meses salí de la cárcel Bellavista. Gracias a la gestora Ivón, de la estrategia ‘Volver a Casa’, hoy mi vida ha cambiado. Ella me ha acompañado con la familia, me ha mostrado los programas buenos que hay. Hoy, cuento con un emprendimiento de manillas, porque si no pongo de parte mía, las cosas no me van a llegar y ella me impulsó con este emprendimiento para mi sustento”, señaló Miguel Ángel González López, pospenado del centro de reclusión Bellavista.

Con la estrategia “Volver a Casa”, se posibilita el restablecimiento y fortalecimiento de los vínculos de familias en situación de vulnerabilidad, cuyos integrantes se encuentran en riesgo de desarraigo de sus núcleos familiares y/o sociales.

