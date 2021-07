Casi el 80% de las personas hospitalizadas por covid se pudieron vacunar, pero no lo hicieron

Luis Alexander Moscoso Osorio, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, hizo un llamado especial a las personas que hacen parte de las etapas abiertas de vacunación y aún no han decidido vacunarse, a revisar, analizar las cifras y tomar esta decisión de vida.

Advirtió que, «todavía tenemos un número muy grande de personas de estos grupos sin vacunar y, triste y dolorosamente, cuando revisamos las cifras, los pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos y los que han perdido la vida, encontramos entre el 70 y 85 % de personas que tuvieron la opción de recibir su vacuna en su momento y no lo hicieron».

«Recordemos que, a mayor edad, mayor riesgo de complicación y muerte. Las personas entre más edad tengan y más comorbilidades presenten, su riesgo en salud y de presentar efectos adversos, complicaciones con el covid-19 y desenlaces negativos, son muy altos», agregó.

El funcionario celebró el dinamismo con el que se adelanta la vacunación en todo el país, alcanzando la aplicación de entre 350 y 400 mil dosis diarias, con lo que se posibilita la apertura rápida de nuevas etapas y grupos poblacionales, como en este momento que recién se abrió la vacunación para la población de 35 a 39 años; pero reiteró el llamado a quienes, teniendo la posibilidad, no han accedido a su inmunización.

«No debemos olvidar que, si bien tenemos coberturas importantes en personas de los grupos de edad mayores y en personas con comorbilidades, todavía nos faltan muchas personas de estos grupos. No es tiempo de no vacunarnos, por favor, si usted tiene más de 50, más de 60, 70 u 80 años, salga y vacúnese, si usted aún no se ha vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad y a mayor edad, mayor posibilidad de presentar eventos severos», instó el funcionario.

