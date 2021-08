Al menos 17 personas fallecieron en Venezuela tras las fuertes lluvias

Al menos 17 personas fallecieron en Venezuela como consecuencia de las lluvias torrenciales que se registraron en el estado Mérida, según informó el gobernador Ramón Guevara en conferencia de prensa.

Dos niños fallecieron el pasado lunes en el sector Santa Cruz de Mora, por los estragos generados por las fuertes lluvias. Además de pueblos arrasados por la corriente, sin electricidad o conexión telefónica.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la corriente de agua arrastrando vehículos. En otras aparecen carros enterrados o atrapados entre ramas en medio escombros y muebles.

De acuerdo con medios locales los municipios más impactados han sido Tovar, Rivas Dávila y Antonio Pinto Salinas, en donde se presentan vías obstruidas.

At least 20 dead in the #Mocoties valley in #Merida #Venezuela after heavy rainfall. pic.twitter.com/17T7BjWQx7

— DigestVenezuela (@DigestVenezuela) August 25, 2021