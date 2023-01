in

Habitantes vecinos de la ruta hacia Boquerón y San Pedro de Los Milagros no aguantaron más. Tras más de 16 años sin mantenimientos de fondo a la carretera los usuarios habituales de la carretera decidieron protestar.

De acuerdo con habitantes de la zona, la carretera registra pérdida de la banca en algunos tramos por lo que la movilidad es de alto riesgo. Ello sumado al pésimo estado de la ruta que lleva hacia municipios como San Pedro de los Milagros, Entrerrios y Belmira.

Esas zonas, grandes productoras de leche, están perjudicadas por el mal estado de la carretera.

La protesta inició hacia las 10 de la mañana de este domingo (29 de enero), y persistirá, de acuerdo con líderes de la protesta, hasta tanto no se presenten autoridades locales, departamentales y nacionales con los que se puedan suscribir compromisos serios para resolver la problemática.

De acuerdo con algunos de los manifestantes hasta el lugar llegó un funcionario de Invías que no les resolvió nada y las administraciones municipales de los sectores donde se registra la problemática señalan que no pueden intervenir las vías por no ser de su competencia.

Por ahora los habitantes del sector y transportadores piden solidaridad a las comunidades aledañas para generar la presión suficiente que les facilite un diálogo efectivo.

