Resumen: Los implicados —entre quienes se encontraba un adolescente— se vieron acorralados. Lejos de detenerse, el menor de edad, que portaba un arma de fuego, la accionó directamente en contra de los uniformados

Persecución de película en Conquistadores: Policía captura a dos presuntos fleteros, entre ellos un menor de edad herido

Minuto30.com .- Una intensa persecución policial despertó a los habitantes del occidente de Medellín durante la madrugada del pasado domingo 14 de junio. El operativo, que inició tras un presunto intento de hurto, terminó con la captura de dos personas, el decomiso de un arma de fuego y uno de los sospechosos lesionado.

Los hechos y el intercambio de disparos

De acuerdo con las informaciones preliminares, el cuadrante de la Policía fue alertado sobre dos sujetos que pretendían robarse una motocicleta en el sector de Laureles. Al notar la presencia de las patrullas, los presuntos delincuentes emprendieron la huida, lo que desencadenó un rápido plan candado por parte de las autoridades.

La persecución se extendió hasta la carrera 64A con calle 35, en el barrio Conquistadores. En este punto, los implicados —entre quienes se encontraba un adolescente— se vieron acorralados. Lejos de detenerse, el menor de edad, que portaba un arma de fuego, la accionó directamente en contra de los uniformados.

Capturas y saldo del operativo

Ante el ataque inminente y en legítima defensa, los policías respondieron con sus armas de dotación para neutralizar la amenaza:

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Menor herido y aprehendido: El adolescente resultó lesionado en medio del intercambio de disparos. Fue auxiliado por los uniformados y trasladado bajo custodia a un centro médico, donde se recupera de las heridas.

Segundo capturado: El adulto que lo acompañaba fue reducido en el sitio y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Incautación: En el lugar de los hechos se logró la recuperación del vehículo y la incautación del arma de fuego con la que se atacó a la patrulla.

Los dos capturados deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y violencia contra servidor público.