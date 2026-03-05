Resumen: La Alcaldía de Medellín recordó que es obligatorio realizar el registro de perros de manejo especial para evitar multas y promover la convivencia responsable.

¿Tiene un pitbull o rottweiler? Si no registran su perro de manejo especial, podrían recibir una multa

La obligatoriedad del registro de perros de manejo especial volvió a ser recordada por la Alcaldía de Medellín, que hizo un llamado a los propietarios de estos animales para cumplir con el trámite y evitar sanciones económicas.

La alcaldía reiteró que el registro de perros de manejo especial es un requisito establecido por la ley y busca mejorar la seguridad, la convivencia ciudadana y el bienestar animal.

Según lo informado por la Alcaldía, esta medida se encuentra contemplada en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Allí se establece que los dueños de perros catalogados dentro de esta categoría deben reportarlos ante la alcaldía para mantener actualizada la información tanto del animal como de su responsable.

El proceso se realiza de manera virtual a través del portal oficial de la ciudad. Los ciudadanos deben ingresar al sitio web de la Alcaldía, crear un usuario y completar el formulario de registro del animal de compañía.

Durante el trámite se solicita adjuntar varios documentos, entre ellos la póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente (con cobertura mínima equivalente a 50 salarios mínimos), el carné de vacunación, un certificado sanitario expedido por la autoridad de salud, el número de microchip del animal y fotografías del perro desde distintos ángulos.

La obligación aplica para varias razas consideradas de manejo especial, entre ellas pitbull terrier, american pitbull terrier, rottweiler, dóberman, bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, presa canario, fila brasileiro, mastín napolitano y tosa japonés, así como para sus cruces o híbridos. También incluye perros que hayan presentado antecedentes de agresión.

Las autoridades advirtieron que no cumplir con el registro puede derivar en multas contempladas en el Código de Policía.

