Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¿Tiene un pitbull o rottweiler? Si no registran su perro de manejo especial, podrían recibir una multa

    Si tienes una raza de manejo especial en Medellín, ojo: hay un registro obligatorio que debes hacer para evitar sanciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¿Tiene un pitbull o rottweiler? Si no registran su perro de manejo especial, podrían recibir una multa
    Foto de cortesía.
    ¿Tiene un pitbull o rottweiler? Si no registran su perro de manejo especial, podrían recibir una multa

    Resumen: La Alcaldía de Medellín recordó que es obligatorio realizar el registro de perros de manejo especial para evitar multas y promover la convivencia responsable.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La obligatoriedad del registro de perros de manejo especial volvió a ser recordada por la Alcaldía de Medellín, que hizo un llamado a los propietarios de estos animales para cumplir con el trámite y evitar sanciones económicas.

    La alcaldía reiteró que el registro de perros de manejo especial es un requisito establecido por la ley y busca mejorar la seguridad, la convivencia ciudadana y el bienestar animal.

    Según lo informado por la Alcaldía, esta medida se encuentra contemplada en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Allí se establece que los dueños de perros catalogados dentro de esta categoría deben reportarlos ante la alcaldía para mantener actualizada la información tanto del animal como de su responsable.

    El proceso se realiza de manera virtual a través del portal oficial de la ciudad. Los ciudadanos deben ingresar al sitio web de la Alcaldía, crear un usuario y completar el formulario de registro del animal de compañía.

    Lea también: Exmilitar abatió a presunto atacante en la Variante de Caldas: esto se sabe

    Durante el trámite se solicita adjuntar varios documentos, entre ellos la póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente (con cobertura mínima equivalente a 50 salarios mínimos), el carné de vacunación, un certificado sanitario expedido por la autoridad de salud, el número de microchip del animal y fotografías del perro desde distintos ángulos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La obligación aplica para varias razas consideradas de manejo especial, entre ellas pitbull terrier, american pitbull terrier, rottweiler, dóberman, bull terrier, bullmastiff, dogo argentino, presa canario, fila brasileiro, mastín napolitano y tosa japonés, así como para sus cruces o híbridos. También incluye perros que hayan presentado antecedentes de agresión.

    Las autoridades advirtieron que no cumplir con el registro puede derivar en multas contempladas en el Código de Policía.

    Puede realizar el trámite aquí 

    ¿Tiene un pitbull o rottweiler? Si no registran su perro de manejo especial, podrían recibir una multa

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.