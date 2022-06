VIDEO. Perro ocasiona un incendio tras encender la estufa de una casa

En redes sociales han viralizado el video en el que se observa un perrito cerca de la estufa, al parecer el can encendió el fogón y terminó incendiando la vivienda.

Una familia dejó solo a su perro en su casa en Missouri, Estados Unidos, sin imaginar que el animal hiciera explotar la cocina.

De acuerdo con las autoridades, la mascota logró encender la estufa, el fuego encendió la grasa que se encontraba en un sartén sobre la estufa y las llamas se expandieron. Se pudo conocer que el sartén estaba en la estufa luego de que realizaran la comida del día anterior.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Somebody dog set the house on fire 🔥 💣 Bad Dog….Bad Dog 🐕 🤣🤣 #dog #doggy #baddogs #baddogsnews #BREAKING pic.twitter.com/C4Lr579G5g

— bwill (@skyballer77) June 14, 2022