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    Fidelidad a prueba de todo: mascota frustra el robo de un celular enfrentándose a delincuente armado

    La víctima caminaba en compañía de su mascota cuando fue intimidado por un fletero que iba de parrillero de una moto y se bajó desenfundando un cuchillo

    Publicado por: SoloDuque

    ataque perro fletero
    Fidelidad a prueba de todo: mascota frustra el robo de un celular enfrentándose a delincuente armado

    Resumen: La víctima caminaba en compañía de su mascota cuando fue intimidado por un fletero que iba de parrillero de una moto y se bajó desenfundando un cuchillo

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    Minuto30.com .- Un perro se convirtió en el protagonista indiscutible y héroe en el sur de Bogotá, luego de defender valientemente a su dueño de un asalto con arma blanca. La rápida y leal reacción del animal obligó al delincuente a huir del lugar con las manos vacías.

    El sorprendente acto de valentía tuvo lugar en el barrio Primero de Mayo, ubicado en la localidad de San Cristóbal. Las imágenes del suceso, captadas por cámaras de seguridad del sector, documentan el momento exacto en que la mascota no dudó en arriesgar su integridad para proteger a su cuidador.

    La emboscada y la heroica reacción

    Los hechos se registraron el pasado 9 de septiembre. De acuerdo con las grabaciones, la víctima caminaba en compañía de su mascota cuando fue intimidado por un fletero que iba de parrillero de una moto y se bajó desenfundando un cuchillo para amedrentarlo y amenazarlo buscando que le entregara el celular.

    La secuencia del fallido hurto se desarrolló en cuestión de segundos, y ante la sorpresiva e implacable embestida del canino, el asaltante desistió de cometer el crimen y se dio a la fuga.

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    Viralidad y aplauso ciudadano

    #BOGOTÁ. Un verdadero héroe de cuatro patas defendió a su dueño de un asalto con cuchillo el pasado 09SEP, en el b/Primero de Mayo, loc/San Cristóbal. El valiente perrito reaccionó de inmediato para proteger a su amo cuando un individuo descendió de una motocicleta para robarle… pic.twitter.com/Dip1YzDp48

    — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 16, 2026

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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