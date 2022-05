¡Fue una venganza! Llevó a su perrito a una veterinaria y lo abandonó, tenía una cruel razón

Las empleadas de una veterinaria en Buenos Aires, Argentina, fueron testigos de un triste hecho luego de que un hombre llevara su perrito y nunca volvió por él.

Las mujeres movieron cielo y tierra para dar con el paradero del hombre en cuestión, y finalmente descubrieron la triste historia que escondía detrás.

El joven pidió un servicio para atender al animal y luego se retiró. Si bien en un principio la situación parecía normal, la desesperación de las mujeres comenzó al correr las horas.

«El cachorro ya estaba listo y él no llegaba. No sabíamos si le había pasado algo, la verdad no teníamos idea. Pasó mucho más tiempo y no teníamos respuestas. Comenzamos a preocuparnos aún más», relató una de las veterinarias.

Las jóvenes se se percataron de que el hombre no cumplió con el horario pactado para buscar a su mascota, intentaron llamarlo, sin embargo, descubrieron que la información que entregó era incorrecta: dejó un número equivocado y un nombre falso.

Sin más opciones, en las redes sociales del negocio publicaron la foto del perro junto a la información, pero no llegó ninguna respuesta.

Dejó su perrito en la veterinaria por una venganza.

Afortunadamente, un día después, recibieron un mensaje.

«Al parecer se habían separado hace poco tiempo, pero él no quería darle el perro. Por ese motivo lo abandonó. El cachorro no tiene la culpa», explicó la empleada.

