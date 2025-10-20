En un insólito y tierno momento que interrumpió la acción en el partido entre Junior y Deportivo Pereira.

Un inesperado invasor de campo se convirtió en la figura de la noche, ganándose el apodo de «Neymar».

El adorable canino irrumpió en el césped y, con una gracia teatral que recuerda a las famosas ‘piscinas’ del astro brasileño, se tendió junto al jugador Walmer Pacheco, fingiendo estar lesionado.

El perrito se tumbó en el pasto, imitando la posición del futbolista, un instante capturado en video que rápidamente se ha viralizado y robado el corazón de los aficionados.

¡El perrito Neymar no existe!… El perrito Neymar, en el partido de Junior contra Pereira

Mientras Pacheco estaba agachado en el campo, el perrito se acercó y se acostó panza arriba, ignorando a los miembros del cuerpo médico que se acercaban, y provocando risas entre los presentes y los comentaristas.

El can, que demostró tener tanto talento para el drama como para ganarse el afecto del público, fue catalogado como el «perrito de la suerte» por algunos hinchas del Junior, que lograron una victoria con un marcador final de 3-2.

No se sabe si el perrito «Neymar» tiene dueño, lo claro es que se ha convertido en una sensación viral.

Muchos esperan que su fama le ayude a encontrar un hogar definitivo, si no lo tiene, después de su inolvidable debut en el fútbol profesional colombiano.

